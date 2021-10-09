İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 9 ayda 17 milyon 634 bin yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 9 ayda 17 milyon 634 bin yolcunun kullandığı bildirildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, bu yılın 9 aylık yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 arttı. Geçen yıl 9 ayda yolcu sayısı 12 milyon 399 bin olarak gerçekleşirken, bu yılın ocak-eylül dönemindeki iç hat yolcu sayısı 12 milyon oldu. Havalimanından 9 ayda iç ve dış hatta toplam 17 milyon 634 bin yolcu seyahat etti.

Dış hat yolcu sayısı geçen yılın 9 ayına göre yüzde 45 artarken, iç hat yolcu sayısı yüzde 41 arttı.

Eylül ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş yapan yolcu sayısı ise 2,7 milyon oldu.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde yapılan yolcu uçuşlarına bakıldığında ise 9 ayda toplam uçuş sayısı 124 bin 574 olurken, geçen yıl aynı döneme ilişkin toplam uçuş sayısındaki artış yüzde 43 olarak gerçekleşti.