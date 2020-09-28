  • BIST 1.119
  • Altın 468,779
  • Dolar 7,7754
  • Euro 9,0731
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yaz döneminde 4,8 milyon yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından salgın nedeniyle ara verilen uçuşların yeniden başladığı 1 Haziran ile okulların kademeli olarak açıldığı 21 Eylül tarihleri arasında, 36 bin 206 uçak sefer yapıldı, 4,8 milyon yolcu ağırlandı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yaz döneminde 4,8 milyon yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yaz döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında 4,8 milyon yolcuyu ağırladı.

Kovid-19 salgınından etkilenen havacılık sektöründe sene başında yaşanan kayıpların ardından yolcu sayılarındaki artış, yaz boyunca yükselmeye devam etti.

Salgın nedeniyle ara verilen uçuşların 1 Haziran'da yeniden başladığı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, koronavirüs tedbirleri en yüksek düzeyde uygulanıyor.

Havalimanını, 1 Haziran ile okulların kademeli olarak açıldığı 21 Eylül tarihleri arasında 4,8 milyon yolcu kullandı.

Yurt içi ve yurt dışındaki birçok ülkeye seferlerin düzenlendiği havalimanına aynı tarihlerde 36 bin 206 uçak kalkış ve iniş gerçekleştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yaz döneminde 4,8 milyon yolcu kullandı28 Eylül 2020 Pazartesi 14:55
  • Kremlin: Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz28 Eylül 2020 Pazartesi 14:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındadır28 Eylül 2020 Pazartesi 14:27
  • Ermenistan iki Azerbaycanlı çocuğu şehit etti28 Eylül 2020 Pazartesi 14:10
  • Ölümlü kaza, canlı yayında28 Eylül 2020 Pazartesi 14:02
  • Bakan Akar: Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı28 Eylül 2020 Pazartesi 13:40
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi28 Eylül 2020 Pazartesi 13:39
  • Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu28 Eylül 2020 Pazartesi 13:24
  • Meteorolojiden 'sağanak ve gök gürültülü sağanak' uyarısı28 Eylül 2020 Pazartesi 13:22
  • Başkan Böcek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor28 Eylül 2020 Pazartesi 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti