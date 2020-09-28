İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yaz döneminde 4,8 milyon yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından salgın nedeniyle ara verilen uçuşların yeniden başladığı 1 Haziran ile okulların kademeli olarak açıldığı 21 Eylül tarihleri arasında, 36 bin 206 uçak sefer yapıldı, 4,8 milyon yolcu ağırlandı.