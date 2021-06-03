İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, öğretim üyesi alıyor. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı 3 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Başvurular ilanın yayımlandığı yani 3 Haziran 2021 tarihinden itibaren 15 gün sürüyor.
Bu başvurularla İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 27 öğretim elemanı alınacak.
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