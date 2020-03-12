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İstanbul Samsun arası kaç km? İstanbul Samsun arası kaç saat? İstanbul'dan Samsun'a nasıl gidilir? 

İstanbul Samsun arası kaç km? İstanbul Samsun arası kaç saat? İstanbul'dan Samsun‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.  
İstanbul Samsun arası kaç km? İstanbul Samsun arası kaç saat? İstanbul'dan Samsun'a nasıl gidilir? 

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İstanbul Samsun arası kaç km? 

Otomobil ile; 

O-4 ve E80 üzerinden 737 km 

İstanbul Samsun uçak bilet fiyatları ne kadar?  

İSTANBUL SAMSUN UÇAK BİLETİ FİYATLARI  

İstanbul'dan Samsun’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Samsun arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…  

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 130 TL ile 510 TL arasında değişmekte 

Pegasus ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 135 TL ile 279 TL arasında değişmekte  

İstanbul Samsun arası kaç saat?  

Uçak ile;  

Aktarmasız 1 saat 30 dakika 

Aktarmalı 4 saat ile 8 saat arasında değişmekte 

Otomobil ile; 

O-4 ve E80 üzerinden 8 saat 30 dakika 

Otobüs ile; 

Ortalama 10 saat 45 dakika ile 13 saat arasında değişiyor. 

İstanbul Samsun otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar? 

İSTANBUL SAMSUN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI 

İstanbul'dan Samsun’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Samsun arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Metro Tur: 120 TL 

Ali Osman Ulusoy: 120 TL 

Artvin Ses: 120 TL 

Lüx Artvin Seyahat: 120 TL 

Lüx Karadeniz: 110 TL 

Kamil Koç: 115 TL 

İstanbul – Samsun yol tarifi; 

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