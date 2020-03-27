İstanbul Şanlıurfa arası kaç km? İstanbul Şanlıurfa arası kaç saat? İstanbul'dan Şanlıurfa'ya nasıl gidilir?

İstanbul Şanlıurfa arası kaç km? İstanbul Şanlıurfa arası kaç saat? İstanbul'dan Şanlıurfa‘ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...

İstanbul Şanlıurfa arası kaç km, İstanbul Şanlıurfa arası kaç saat, İstanbul'dan Şanlıurfa nasıl gidilir, Şanlıurfa İstanbul arası kaç km, Şanlıurfa İstanbul arası kaç saat, Şanlıurfa’dan İstanbul'a nasıl gidilir, İstanbul Şanlıurfa yol tarifi, İstanbul Şanlıurfa uçak bileti fiyatları, İstanbul Şanlıurfa arası otobüs biletleri fiyatları... Merak edilen bütün soruların cevabı haberimizde...

İstanbul Şanlıurfa arası kaç km?

Otomobil ile;

O-4 ve E90 üzerinden 1289 km

O-4 üzerinden 1247 km

E90 üzerinden 1312 km

İstanbul Şanlıurfa uçak bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL ŞANLIURFA UÇAK BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Şanlıurfa’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Şanlıurfa arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 263 TL ile 711 TL arasında, Business uçuşlar ise 600 TL – 840 TL arası değişmekte

Pegasus ile uçuşlar ortalama 231 TL ile 418 TL arasında değişmekte

İstanbul Şanlıurfa arası kaç saat?

Uçak ile;

Aktarmasız ortalama 1 saat 40 dakika

Aktarmalı ortalama 12 saat 55 dakika ile 18 saat 55 dakika arası değişmekte

Otomobil ile;

O-4 ve E90 üzerinden 13 saat 27 dakika

O-4 üzerinden 13 saat 48 dakika

E90 üzerinden 14 saat 9 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 17 saat ile 19 saat arasında değişiyor.

İstanbul Şanlıurfa otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL ŞANLIURFA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Şanlıurfa’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Şanlıurfa arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Metro Tur: 160 TL

Özlem Diyarbakır: 200 TL

Can Diyarbakır: 210 TL

Dilmenler Mardin Seyahat: 250 TL

Midyat Seyidoğlu: 200 TL

İstanbul – Şanlıurfa yol tarifi;

Yol tarifi almak için TIKLAYIN…