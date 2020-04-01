İstanbul Şırnak arası kaç km? İstanbul Şırnak arası kaç saat? İstanbul'dan Şırnak'a nasıl gidilir?

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İstanbul Şırnak arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 üzerinden 1641 km
O-4 ve D400/E90 üzerinden 1598 km
İstanbul Şırnak arası kaç saat?
Otomobil ile;
O-4 üzerinden 18 saat 8 dakika
O-4 ve D400/E90 üzerinden 18 saat 26 dakika
İstanbul – Şırnak yol tarifi;
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