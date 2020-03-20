İstanbul Sivas arası kaç km? İstanbul Sivas arası kaç saat? İstanbul'dan Sivas'a nasıl gidilir?

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İstanbul Sivas arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 ve D200/E88 üzerinden 886 km
D200/E88 üzerinden 982
İstanbul Sivas uçak bilet fiyatları ne kadar?
İSTANBUL SİVAS UÇAK BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Sivas’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Sivas arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…
THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 140 TL ile 340 TL arasında değişmekte
İstanbul Sivas arası kaç saat?
Uçak ile;
Aktarmasız 1 saat 40 dakika
Otomobil ile;
O-4 ve D200/E88 üzerinden 9 saat 53 dakika
D200/E88 üzerinden 11 saat 27 dakika
Otobüs ile;
Ortalama 12 saat ile 14 saat arasında değişiyor.
İstanbul Sivas otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?
İSTANBUL SİVAS OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Sivas’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Sivas arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Metro Tur: 125 TL
Sıla Ardahan Kalesi: 120 TL
Öz Sivas Huzur: 125 TL
İstanbul – Sivas yol tarifi;
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