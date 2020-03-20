İstanbul Sivas arası kaç km? İstanbul Sivas arası kaç saat? İstanbul'dan Sivas'a nasıl gidilir?

İstanbul Sivas arası kaç km? İstanbul Sivas arası kaç saat? İstanbul'dan Sivas‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

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İstanbul Sivas arası kaç km?

Otomobil ile;

O-4 ve D200/E88 üzerinden 886 km

D200/E88 üzerinden 982

İstanbul Sivas uçak bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL SİVAS UÇAK BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Sivas’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Sivas arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 140 TL ile 340 TL arasında değişmekte

İstanbul Sivas arası kaç saat?

Uçak ile;

Aktarmasız 1 saat 40 dakika

Otomobil ile;

O-4 ve D200/E88 üzerinden 9 saat 53 dakika

D200/E88 üzerinden 11 saat 27 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 12 saat ile 14 saat arasında değişiyor.

İstanbul Sivas otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL SİVAS OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Sivas’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Sivas arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Metro Tur: 125 TL

Sıla Ardahan Kalesi: 120 TL

Öz Sivas Huzur: 125 TL

İstanbul – Sivas yol tarifi;

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