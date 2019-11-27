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"İstanbul susuz kalmayacak"

CHP Grup Başkanvekili Altay, İstanbul susuz kalmayacak. Erdoğan'a tavsiyem; yağmur yağmama duasına çıksın. İstanbul'a yağmur yağmasın dualarıyla bakalım İstanbul susuz kalıyor mu kalmıyor mu hep birlikte göreceğiz" dedi.
"İstanbul susuz kalmayacak"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 bütçesinin sunumunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hayal saçmaya devam ettiğini belirtti.

Albayrak'ın verdiği rakamların tutmadığını, "artı" diyora eksi, "eksi" diyorsa artı sonuçlanan durumların yaşandığını ileri süren Altay, "Türkiye, bu damat bey sayesinde Andersen ve La Fontaine'e küme düşürdü. Artık Andersen ve La Fontaine'den daha büyük, daha usta bir masalcımız var. Onun adı da Hazine ve Maliye Bakanı damat bey." diye konuştu.

 

 

'İSTANBUL SUSUZ KALMAYACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'e "taktığını" ileri süren Altay, "Sayın Erdoğan 9 Aralık'ta Meclis'te konuşulacak kendi bütçesini bırakmış, büyükşehirlerin bütçesiyle meşgul olur hale gelmiş. Erdoğan; Ankara, İstanbul, İzmir belediyelerinin mali işlerini bırak. Onlar onu halleder. Sen 9 Aralık'ta gel Meclise, kendi bütçeni sun. Bizim 'iflas belgesi' adını verdiğimiz bütçeni sun." dedi.

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üç ay yağmur yağmazsa İstanbul'un susuz kalacağını söylediğini anımsatarak, daha önceki bir konuşmasında ise 2040 yılına kadar ilin su sorununu çözdüğüne dair ifadelerinin yer aldığı videoyu cep telefonundan gazetecilere gösterdi. Altay, "İstanbul susuz kalmayacak. Erdoğan'a tavsiyem; yağmur yağmama duasına çıksın. İstanbul'a yağmur yağmasın dualarıyla bakalım İstanbul susuz kalıyor mu kalmıyor mu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

İnsanların hak ettiği hizmetlerin ulaşmasına engel olunmaması talebinde bulunan Altay, devlet bankalarının İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine koyduğunu iddia ettiği ekonomik ambargoyu kaldırmasını istedi.

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