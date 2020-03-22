İstanbul Tokat arası kaç km? İstanbul Tokat arası kaç saat? İstanbul'dan Tokat'a nasıl gidilir?

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İstanbul Tokat arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 ve E80 üzerinden 791 km
O-4 üzerinden 819 km
D200/E90 üzerinden 915 km
İstanbul Tokat arası kaç saat?
Otomobil ile;
O-4 ve E80 üzerinden 8 saat 41 dakika
O-4 üzerinden 8 saat 50 dakika
D200/E90 üzerinden 10 saat 17 dakika
Otobüs ile;
Ortalama 10 saat 30 dakika ile 12 saat arasında değişiyor.
İstanbul Tokat otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?
İSTANBUL TOKAT OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Tokat’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Tokat arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Metro Tur: 115 TL
Topçam: 130 TL
Tokat Amus Tur: 120 TL
Kâmil Koç: 115 TL
İstanbul – Tokat yol tarifi;
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