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İstanbul Tokat arası kaç km? İstanbul Tokat arası kaç saat? İstanbul'dan Tokat'a nasıl gidilir?

İstanbul Tokat arası kaç km? İstanbul Tokat arası kaç saat? İstanbul'dan Tokat‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...
İstanbul Tokat arası kaç km? İstanbul Tokat arası kaç saat? İstanbul'dan Tokat'a nasıl gidilir?

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İstanbul Tokat arası kaç km?

Otomobil ile;

O-4 ve E80 üzerinden 791 km

O-4 üzerinden 819 km

D200/E90 üzerinden 915 km

İstanbul Tokat arası kaç saat?

Otomobil ile;

O-4 ve E80 üzerinden 8 saat 41 dakika

O-4 üzerinden 8 saat 50 dakika

D200/E90 üzerinden 10 saat 17 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 10 saat 30 dakika ile 12 saat arasında değişiyor.

İstanbul Tokat otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL TOKAT OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Tokat’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Tokat arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Metro Tur: 115 TL

Topçam: 130 TL

Tokat Amus Tur: 120 TL

Kâmil Koç: 115 TL

İstanbul – Tokat yol tarifi;

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