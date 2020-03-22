İstanbul Tokat arası kaç km? İstanbul Tokat arası kaç saat? İstanbul'dan Tokat'a nasıl gidilir?

İstanbul Tokat arası kaç km? İstanbul Tokat arası kaç saat? İstanbul'dan Tokat‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...