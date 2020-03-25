İstanbul Trabzon arası kaç km? İstanbul Trabzon arası kaç saat? İstanbul'dan Trabzon'a nasıl gidilir?

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İstanbul Trabzon arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 ve E80 üzerinden 1064 km
D200/E90 üzerinden 1277 km
O-4 ve D200/E88 üzerinden 1272 km
İstanbul Trabzon uçak bilet fiyatları ne kadar?
İSTANBUL TRABZON UÇAK BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Trabzon’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Trabzon arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…
THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 180 TL ile 470 TL arasında, Business uçuşlar ise 600 TL – 840 TL arası değişmekte
Pegasus ile uçuşlar ortalama 160 TL ile 344 TL arasında değişmekte
İstanbul Trabzon arası kaç saat?
Uçak ile;
Aktarmasız ortalama 1 saat 50 dakika
Aktarmalı ortalama 4 saat 40 dakika ile 7 saat 55 dakika arası değişmekte
Otomobil ile;
O-4 ve E80 üzerinden 12 saat 14 dakika
D200/E90 üzerinden 14 saat 41 dakika
O-4 ve D200/E88 üzerinden 14 saat 56 dakika
Otobüs ile;
Ortalama 15 saat ile 19 saat 10 dakika arasında değişiyor.
İstanbul Trabzon otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?
İSTANBUL TRABZON OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Trabzon’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Trabzon arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Metro Tur: 150 TL
Lüks Karadeniz: 200 TL
Ali Osman Ulusoy: 160 TL
Rize Ses: 200 TL
Görele: 220 TL
Kâmil Koç: 200 TL
İstanbul – Trabzon yol tarifi;
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