İstanbul Trabzon arası kaç km? İstanbul Trabzon arası kaç saat? İstanbul'dan Trabzon'a nasıl gidilir?

İstanbul Trabzon arası kaç km? İstanbul Trabzon arası kaç saat? İstanbul'dan Trabzon‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...

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İstanbul Trabzon arası kaç km?

Otomobil ile;

O-4 ve E80 üzerinden 1064 km

D200/E90 üzerinden 1277 km

O-4 ve D200/E88 üzerinden 1272 km

İstanbul Trabzon uçak bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL TRABZON UÇAK BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Trabzon’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Trabzon arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 180 TL ile 470 TL arasında, Business uçuşlar ise 600 TL – 840 TL arası değişmekte

Pegasus ile uçuşlar ortalama 160 TL ile 344 TL arasında değişmekte

İstanbul Trabzon arası kaç saat?

Uçak ile;

Aktarmasız ortalama 1 saat 50 dakika

Aktarmalı ortalama 4 saat 40 dakika ile 7 saat 55 dakika arası değişmekte

Otomobil ile;

O-4 ve E80 üzerinden 12 saat 14 dakika

D200/E90 üzerinden 14 saat 41 dakika

O-4 ve D200/E88 üzerinden 14 saat 56 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 15 saat ile 19 saat 10 dakika arasında değişiyor.

İstanbul Trabzon otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL TRABZON OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Trabzon’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Trabzon arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Metro Tur: 150 TL

Lüks Karadeniz: 200 TL

Ali Osman Ulusoy: 160 TL

Rize Ses: 200 TL

Görele: 220 TL

Kâmil Koç: 200 TL

İstanbul – Trabzon yol tarifi;

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