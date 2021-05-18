İstanbul trafiğinde normalleşme etkisi

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde İstanbul genelinde trafik sakin seyrederken, kentin bazı bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor.
İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 44 olarak ölçüldü.
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde İstanbul genelinde trafik sakin seyrederken, kentin bazı bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor.
İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 44 olarak ölçüldü.
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