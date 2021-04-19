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İstanbul trafiğinde pazartesi sürprizi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü, trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyrediyor
İstanbul trafiğinde pazartesi sürprizi

İstanbul'da kent genelinde 16 Nisan Cuma günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde ana arterlerde trafik yoğunluğunun ramazan ayı öncesine göre neredeyse yarı yarıya azaldığı gözlendi. Ramazan öncesinde özellikle hafta sonu şehir dışına veya tatil yörelerine gidenlerin dönüşünün etkisiyle kimi zaman yüzde 70 yoğunluğa ulaşan İstanbul trafiği bugün yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise akıcı şekilde sürüyor.

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerin bazı bölgelerinde trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, genel olarak trafik akışı sakin seyrediyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 36 olarak ölçüldü.

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