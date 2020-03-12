  • BIST 96.532
  • Altın 330,154
  • Dolar 6,2385
  • Euro 7,0330
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

İstanbul trafiğine "koronavirüs" etkisi

Koronavirüsten korunmak için toplu taşıma kullanmaktan kaçınan vatandaşların trafiğe araçları ile çıkması, İstanbul trafiğinin artmasına neden oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.30 sıralarında yüzde 60 seviyelerine ulaştı. 
İstanbul trafiğine "koronavirüs" etkisi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, İstanbul trafiğini de etkilemeye başladı. Virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başladı. Bunun etkisi İstanbul trafiğine yansımaya başladı.


"ÖNLEM İÇİN ARABA İLE GİDİP GELİYORUM"

Kaza veya başka bir olumsuzluk olmadığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik harikasında genellikle yüzde 50 seviyelerinde seyreden İstanbul trafiği, bu sabah 08.30 sıralarında yüzde 60 seviyesine ulaştı.

Daha önce toplu taşıma kullandığını vurgulayan Güven Caner, "Öncesinde toplu taşıma kullanıyordum. Şimdi ben de önlemimi almak için araba ile gidip gelmeye başladım. Çok da panik yapmamak lazım ama, ufak ufak önlemlerimizi almak ve panik havasına girmemek lazım" dedi.


"İKİ GÜNDÜR TRAFİK FAZLA"

Trafiğin iki gündür yoğun olduğunu dile getiren Serkan Aydoğan, "Trafik olayı bayağı arttı. İki günden beri fazla trafik var. İnsanlar da haklı çünkü çok fazla kalabalık oluyor toplu taşımalarda. Belli bir sürre böyle olacak herhalde" ifadelerini kullandı.


"MÜMKÜNSE HERKES ÖZEL ARACINI KULLANMALI"

Altunizade'de trafikte kalan Deniz Sarıcaoğlu, “Mümkünse herkes kendi özel aracı ile gitmeli. Buna bir önlem alınması lazım ama bilmiyorum, tedirginizö şeklinde konuştu. Tarık Coşkun ise, “Arkadaşlar arasında da hep konuşuyoruz. Herkes toplu taşımadan kaçınmaya çalışıyor" şeklinde konuştu. 

ilgili haberler

Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?

korona-nedir-005.gif

Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

korona-manset-007.gif

Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…

pandemi-nedir-manset.gif

gazeteilksayfa.com

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 172'ye yükseldi12 Mart 2020 Perşembe 10:20
  • 'Esed rejiminin anladığı tek dil ölüm ve yıkımdır'12 Mart 2020 Perşembe 10:18
  • İlk koronavirüs vakası sonrası 3 ürünün satışında yüzde 300 artış var12 Mart 2020 Perşembe 09:58
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12 Mart 2020 Perşembe 09:55
  • Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması: Risk somut, çözüm basit12 Mart 2020 Perşembe 09:36
  • Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 3 gözaltı12 Mart 2020 Perşembe 09:32
  • Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz öldü12 Mart 2020 Perşembe 09:22
  • İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak12 Mart 2020 Perşembe 09:00
  • ABD, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldı12 Mart 2020 Perşembe 09:00
  • Tüketici haklarında yeni dönem12 Mart 2020 Perşembe 08:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti