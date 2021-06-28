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İstanbul Üniversitesi bilişim personeli alım sınavı başvuru tarihi

İstanbul Üniversitesi personel alacak. İÜ’nün sözleşmeli bilişim personeli alımı sınavla yapılacak. Sınav ilanı yayımlandı. İşte sınav tarihi ve başvuru şartları:
İstanbul Üniversitesi bilişim personeli alım sınavı başvuru tarihi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Üniversitesi personel alacak. İÜ sözleşmeli bilişim personeli alımı sınavla yapılacak. 

Sınav ilanı 28 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

İşte sınav tarihi ve başvuru şartları: 

İstanbul Üniversitesi bilişim personeli alım sınavına başvurular başladı.

Üniversitenin resmi internet sitesi olan https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresi üzerinden online olarak yapılacak olan başvurular 12.07.2021 tarihinde son buluyor. 

Adaylarda “Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş̧ yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak” şartı aranıyor.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com
 

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