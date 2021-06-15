İstanbul Üniversitesi temizlik işçisi alım ilanı yayınlandı

İstanbul Üniversitesi sağlık merkezlerinde görev yapacak 55 temizlik personeli alacak. İstanbul Üniversitesi işçi alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. İşte işçi alım başvuru tarihleri ve şartları:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Üniversitesi ( Cerrahpaşa Rektörlüğü ) sağlık merkezlerinde görev yapacak 55 temizlik personeli alacak. İstanbul Üniversitesi işçi alım ilanı 14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

İstanbul Üniversitesi işçi alım başvuruları 14 Haziran’da başladı ve 5 gün sürecek.

Adayların en az lise mezunu olması, 30 yaşını doldurmamış olmaları ve üniversitenin sağlık merkezlerinin iç ve dış saha temizliğinde resmi tatil, hafta sonu tatili ve diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmayı kabul etmeleri gerekiyor.

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