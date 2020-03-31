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İstanbul Uşak arası kaç km? İstanbul Uşak arası kaç saat? İstanbul'dan Uşak'a nasıl gidilir?

İstanbul Uşak arası kaç km? İstanbul Uşak arası kaç saat? İstanbul'dan Uşak‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İstanbul Uşak arası kaç km? İstanbul Uşak arası kaç saat? İstanbul'dan Uşak'a nasıl gidilir?

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İstanbul Uşak arası kaç km?

Otomobil ile;

D650 üzerinden 470 km

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 üzerinden 430 km

D650 ve D300/E96 üzerinden 451 km

İstanbul Uşak arası kaç saat?

Otomobil ile;

D650 üzerinden 5 saat 50 dakika

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 üzerinden 6 saat 29 dakika

D650 ve D300/E96 üzerinden 6 saat 36 dakika

İstanbul – Uşak yol tarifi;

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