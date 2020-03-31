İstanbul Uşak arası kaç km? İstanbul Uşak arası kaç saat? İstanbul'dan Uşak'a nasıl gidilir?

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İstanbul Uşak arası kaç km?
Otomobil ile;
D650 üzerinden 470 km
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 üzerinden 430 km
D650 ve D300/E96 üzerinden 451 km
İstanbul Uşak arası kaç saat?
Otomobil ile;
D650 üzerinden 5 saat 50 dakika
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 üzerinden 6 saat 29 dakika
D650 ve D300/E96 üzerinden 6 saat 36 dakika
İstanbul – Uşak yol tarifi;
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