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İstanbul Valiliği 226 evsiz vatandaşı otellerde misafir ediyor

İstanbul Valiliği tarafından geçen yıl 39 ilçede başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında bu yıl 226 evsiz vatandaşın kaymakamlıkların anlaşma yaptığı otellerde ağırlandığı bildirildi.
İstanbul Valiliği 226 evsiz vatandaşı otellerde misafir ediyor

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, sokakta yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından korunması için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla kaymakamlıklar ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla kentte geçen yıl ilk kez uygulanmaya başlanan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışmasının, bu yıl salgın koşullarına uygun olarak devam ettirildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Salgınının en temel risk unsuru olan toplumsal alanlarda, bulaşıcılığı önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde Valiliğimiz ve bağlı kurum/kuruluşların iş birliği ile yapılan çalışma kapsamında 39 ilçemizde evsiz/mekansız vatandaşlar kaymakamlıklarımızın anlaşma yaptığı otellerde tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Bugün itibarıyla 226 evsiz vatandaşımızı misafir ediyoruz." denildi.

Hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için yapılan bu çalışmaya bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıldığı vurgulanan açıklamada, "Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen en yakın polis/jandarma karakoluna bildirin, misafir edelim." çağrısı yapıldı.

Açıklamada, karakollara bildirilen vatandaşların, anlaşmalı otellerde tek kişilik odalara yerleştirildiği, PCR testi yapıldığı, temizlik, giyim, yemek, barınma ve benzeri ihtiyaçlarının karşılandığı, gerekli durumlarda uzmanlar tarafından psikolojik destek hizmeti verildiği kaydedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da çalışmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular. Geçen yıl başlattığımız, 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışmamız 39 ilçemizde bu sene de devam ediyor. Bugün itibarıyla 226 misafirimiz var. Evsiz, sokakta kalan varsa lütfen en yakın polis, jandarma karakoluna bildirin, misafir edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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