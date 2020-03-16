  • BIST 89.700
  • Altın 307,715
  • Dolar 6,3815
  • Euro 7,1335
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 4 °C
»

İstanbul Valiliği duyurdu: Avrupa'dan gelenler karantinaya alınacak

İstanbul Valiliği, Avrupa'dan dönenlerin İstanbul'da öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacaklarını açıkladı.
İstanbul Valiliği duyurdu: Avrupa'dan gelenler karantinaya alınacak

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinden gelecek Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak İstanbul'da karantina/gözetim tedbirlerinin alındığını açıkladı. 

İstanbul'daki Koronavirüs tedbirleriyle ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında, 15 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımlarıyla yapılan toplantıda Koronavirüs tedbirleri kapsamında;
Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya "geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen" vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00'e kadar sağlanacaktır.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'a gelecek vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacaklardır.
Bu amaçla İstanbul'da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı;
KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu,
KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu
KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir.
Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir.
Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz.
Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar." Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor16 Mart 2020 Pazartesi 10:17
  • Kırşehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı16 Mart 2020 Pazartesi 10:16
  • Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem16 Mart 2020 Pazartesi 10:13
  • ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor16 Mart 2020 Pazartesi 09:58
  • Diyarbakır annelerinden Çifçi: Devletimizin gücüyle biz de çocuklarımıza kavuşacağız16 Mart 2020 Pazartesi 09:49
  • Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca vefat etti16 Mart 2020 Pazartesi 09:40
  • Fed'den ikinci kez acil faiz indirimi16 Mart 2020 Pazartesi 09:23
  • 3 ülkede daha koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi16 Mart 2020 Pazartesi 09:23
  • ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması16 Mart 2020 Pazartesi 09:22
  • Sağlık Bakanı Koca: Toplam vaka sayımız 1816 Mart 2020 Pazartesi 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti