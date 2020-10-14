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İstanbul Valiliği: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nın terör propagandası yapıldığı gerekçesiyle yasakladığı tiyatro oyunuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği: Soruşturma başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Teatra Jiyana Nü" özel tiyatro ekibi tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde sergilenmesi planlanan "Beru: Klakson Borizan Birt" isimli tiyatro oyunu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımızca Kürtçe olduğu için yasaklanmamıştır.

Türkçe, Kürtçe veya hangi dilde olursa olsun, terör propagandası yapmak kanunlarımızda yasaktır ve bu tür girişimlere kesinlikle müsaade edilemez. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda;

Teatra Jiyana Nü (Yeni Yaşam Tiyatrosu) isimli tiyatro grubunun -sözde- Devlet ve Terör ilişkilerini irdeleyen  "Beru; Klakson Borizan Birt" isimli tiyatronun var olan oyununun tüm kurgusu PKK Terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur.  Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak soruşturmalar başlatılmıştır"

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