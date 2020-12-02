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İstanbul Valiliği: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urusky'un ilimizi ziyaretinde herhangi bir olay meydana gelmemiştir

İstanbul Valiliği, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Urusky'un İstanbul ziyaretinde adli veya idari herhangi bir olayın meydana gelmediğini bildirdi.
İstanbul Valiliği: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urusky'un ilimizi ziyaretinde herhangi bir olay meydana gelmemiştir

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı yabancı medya organlarında çıkan haberler ve valiliğe yöneltilen sorular üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Urusky'un, 26-29 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın misafirimizin ilimizdeki ziyaret programları çerçevesinde, adli veya idari herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Bazı yabancı medya organlarında çıkan gerçek dışı haberler nedeniyle üzüntülerimizi iletir, Sayın Başbakan Yardımcısını tekrar şehrimizde görmekten onur duyarız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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