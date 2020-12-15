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İstanbul Valiliğince evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor

Türk Kızılay Kadıköy Şubesi, ilçede otele yerleştirilen vatandaşlara giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.
İstanbul Valiliğince evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor

Türk Kızılay Kadıköy Şubesi, İstanbul Valiliği tarafından geçen başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında ilçede otele yerleştirilen vatandaşlara, giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ve Türk Kızılay Kadıköy Şubesi yetkilileri ve gönüllüleri, çalışma kapsamında ilçede bir otele yerleştirilen evsiz vatandaşları ziyaret etti.

Türk Kızılay Kadıköy Şubesi yetkili ve gönüllüleri ziyarette evsiz vatandaşlara, bağışçıların destekleriyle alınan kışlık giyecek ve battaniye verirken, kahvaltı ikramında bulundu.

Açıklamada, Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Kızılay olarak Kadıköy'de evsiz vatandaşlarımıza kışlık altlı üstlü polar, pijama takımı ve battaniyelerini teslim ettik. Bu kardeşlerimizin günlük kahvaltı ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kadıköy'de kimsenin soğukta ve aç kalmaması için çalışıyoruz. Kızılay olarak yanlarındayız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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