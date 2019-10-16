İstanbul Valiliği'nde AFAD binasında yangın

İstanbul Fatih'te bulunan valilik binasının AFAD katında bir odada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ufak çaplı yangını söndürdü.

Fatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında saat 12.10'da bir odada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle odada ufak çaplı hasar oluştu.