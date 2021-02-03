İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi: 76 kişi serbest

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan 94 şüphelinin 29’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulandığı, 65'inin ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinde 1 Şubat’ta yapılan yasadışı gösterilerde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla gözaltına alınan, dün yapılan savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen E.D.A, A.D.A, M.H, U.B.Ç, V.Ç.A, H.Y, H.S, G.T, R.D, R.Ö ve A.Ö isimli şahıslar hakkında, çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol (ev hapsi) tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 Şubat’ta çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağırıları yaptıkları, akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığının tespit edildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Meydanda toplananlara, salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir. Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı’ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir. Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan 94 şüphelinin 29’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, 65 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, "Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan 11 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır. Gözaltında bulunan 29 şüphelinin işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.