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İstanbul Valiliği'nden 'kar ve fırtına' duyurusu

İstanbul Valiliği beklenen kar yağışı ve fırtınayla ilgili olarak açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği'nden 'kar ve fırtına' duyurusu

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul’da 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan son değerlendirmelere göre;

Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmura dönüşmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın, İstanbul’da Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Rüzgârın Cuma gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edilmektedir.

Cuma akşam saatlerinde başlayıp Cumartesi öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyıları 1 ila 3 cm, Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ila 5 cm örtü bırakması beklenmektedir.

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