İstanbul Valiliği'nden okullar ile ilgili kritik açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Okula kaydı yapılan ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin %74’ü olan 181.559 öğrencimiz, Okula Uyum Haftası kapsamında okullarda yüz yüze eğitime katılmıştır." denildi.

İstanbul Valiliği'nden okullarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze bağlı tüm resmi ve özel okullarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 1. sınıfa kayıtlı öğrenci sayımız 233.02 iken bu yıl 245.351olarak gerçekleşmiştir.

Okula kaydı yapılan ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin %74’ü olan 181.559 öğrencimiz, Okula Uyum Haftası kapsamında okullarda yüz yüze eğitime katılmıştır.

İstanbul’da resmi ve özel tüm okullarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Okul Öncesi eğitime kaydı yapılan öğrenci sayımız 217.770 iken bu yıl 113.193 olarak gerçekleşmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 02.10.2020