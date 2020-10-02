İstanbul Valiliği'nden okullar ile ilgili kritik açıklama

İstanbul Valiliği'nden okullarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze bağlı tüm resmi ve özel okullarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 1. sınıfa kayıtlı öğrenci sayımız 233.02 iken bu yıl 245.351olarak gerçekleşmiştir.
Okula kaydı yapılan ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin %74’ü olan 181.559 öğrencimiz, Okula Uyum Haftası kapsamında okullarda yüz yüze eğitime katılmıştır.
İstanbul’da resmi ve özel tüm okullarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Okul Öncesi eğitime kaydı yapılan öğrenci sayımız 217.770 iken bu yıl 113.193 olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 02.10.2020
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