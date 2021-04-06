İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Anadolu Ajansı ilkeli duruşuyla en saygın haber kuruluşları arasında yer alıyor

Vali Yerlikaya mesajında, AA'nın, en zor şartlarda en doğru haberleri hem millete hem de dünyaya duyurmayı başardığını, ilkeli duruşuyla dünyanın en saygın haber kuruluşları arasında yer aldığını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve bölgemizin güvenilir sesi olan ajansımız, objektif habercilik anlayışını modern teknoloji imkanlarıyla güçlendirmiş; 100 ülkede açtığı temsilciliklerle 13 dilde yayın yapan dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından biri olmuştur. Doğru ve tarafsız bilgileri kamuoyuna ulaştırabilmek için savaşlardan afetlere en çetin ortamlarda, gerektiğinde canlarını tehlikeye atarak çalışan fedakar ajans mensuplarımızın gayretleri, şüphesiz takdire şayandır. Ajans'ımızın bundan sonra da milletimizin sesi olmaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu duygularla milli ajansımızın kurulmasına vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar'ı saygıyla anıyorum. Gazetecilik mesleğine emek veren tüm basın emekçilerini rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Yerlikaya, Anadolu Ajansı çalışanlarını gönülden kutladığını ifade etti.