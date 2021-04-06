  • BIST 1.437
  • Altın 453,856
  • Dolar 8,1436
  • Euro 9,6237
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Anadolu Ajansı ilkeli duruşuyla en saygın haber kuruluşları arasında yer alıyor

Vali Yerlikaya mesajında, AA'nın, en zor şartlarda en doğru haberleri hem millete hem de dünyaya duyurmayı başardığını, ilkeli duruşuyla dünyanın en saygın haber kuruluşları arasında yer aldığını belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Anadolu Ajansı ilkeli duruşuyla en saygın haber kuruluşları arasında yer alıyor

 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve bölgemizin güvenilir sesi olan ajansımız, objektif habercilik anlayışını modern teknoloji imkanlarıyla güçlendirmiş; 100 ülkede açtığı temsilciliklerle 13 dilde yayın yapan dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından biri olmuştur. Doğru ve tarafsız bilgileri kamuoyuna ulaştırabilmek için savaşlardan afetlere en çetin ortamlarda, gerektiğinde canlarını tehlikeye atarak çalışan fedakar ajans mensuplarımızın gayretleri, şüphesiz takdire şayandır. Ajans'ımızın bundan sonra da milletimizin sesi olmaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu duygularla milli ajansımızın kurulmasına vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar'ı saygıyla anıyorum. Gazetecilik mesleğine emek veren tüm basın emekçilerini rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Yerlikaya, Anadolu Ajansı çalışanlarını gönülden kutladığını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu'dan flaş açıklama06 Nisan 2021 Salı 10:49
  • 'Yarasa kız' operasyonu ile ilgi yeni görüntüler ortaya çıktı06 Nisan 2021 Salı 10:41
  • BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Anıtkabir'i ziyaret etti06 Nisan 2021 Salı 10:36
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı06 Nisan 2021 Salı 10:36
  • İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75,88'e yükseldi06 Nisan 2021 Salı 10:15
  • Martta 86 terörist etkisiz hale getirildi06 Nisan 2021 Salı 10:13
  • MSB duyurdu: PKK/YPG'li teröristlere soğuk duş!06 Nisan 2021 Salı 09:56
  • İstanbul'da 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 9 gözaltı06 Nisan 2021 Salı 09:47
  • 8 ilde 'Vadi' operasyonu: Çok sayıda gözaltı06 Nisan 2021 Salı 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi06 Nisan 2021 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti