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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Pide fiyatlarında zam yok, fiyat ve gramajlar değişmeyecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Pide fiyatlarında zam yok, fiyat ve gramajlar değişmeyecek."
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Pide fiyatlarında zam yok, fiyat ve gramajlar değişmeyecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, pide fiyatlarıyla ilgili İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın katılımıyla toplantı düzenledi. 

İstanbul Valisi Yerlikaya, Valilik binasında gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, "Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza ramazan pidesiyle ilgili almış oldukları bu karardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Fiyat tarifesine göre 350 gram pide 3 lira, 350 gram yumurtalı susamlı pide 3,5 lira, 400 gram özel tırnaklı pide 4 lira, 500 gram pide 4,5 lira, 1 kilogram pide 9 lira, 300 gram kombine/tünel pidesi ise 2,5 liraya satışa sunulacak. 

Fırınlardaki üretim iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan pidesi ve ekmek satışı, ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek kuyruklar ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide), iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. 

İftar saatlerinden sonra ise fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

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