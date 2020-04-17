İstanbul Valisi Yerlikaya açıklama yapacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pandemi süresince yapılan çalışmalar, 'toplu ulaşım bilim kurulu' ve hafta sonu alınacak tedbirler hakkında basın açıklaması yapacak.
Basın toplantısı bugün saat 15.00'de İstanbul Valiliğinde yapılacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pandemi süresince yapılan çalışmalar, 'toplu ulaşım bilim kurulu' ve hafta sonu alınacak tedbirler hakkında basın açıklaması yapacak.
Basın toplantısı bugün saat 15.00'de İstanbul Valiliğinde yapılacak.
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