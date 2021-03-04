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İstanbul Valisi Yerlikaya 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetimlere katılacak

İstanbul Valisi Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Yerlikaya 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetimlere katılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, Yeni Dinamik Denetim Modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz. Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak. Hedef, mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak."

Yerlikaya paylaşımında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarıyla yaptığı toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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