  • BIST 1.165
  • Altın 514,362
  • Dolar 8,4373
  • Euro 9,8681
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 7 °C
»

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul için alınan tedbirleri açıkladı: Evde çalışabilecekler

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz." dedi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul için alınan tedbirleri açıkladı: Evde çalışabilecekler

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantı sona erdi. İstanbul'la ilgili alınan yeni kararlar açıklandı. Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Bilim Kurulumuzun önerisiyle yeni kararlar aldık, almaya devam ediyoruz.

"ONLAR BİZİM KAHRAMANIMIZ"

Sağlık çalışanlarımızın çaba ve gayretlerini anlatmaya sözler yetmez. Bu tarihi görevi yerine getirenleri milletimiz takdirle anacak. Onlar bizim kahramanlarımız. 

Yine takdire şayan bir çalışmayı filyasyon ekibimiz gerçekleştiriyor. Onlar da bizim kahramanımız. 

Sayın Cumhurbaşkanımız dün yurt genelinde yeni bazı önlemler açıkladı. İçişleri Bakanlığımız konuyla ilgili genelge yayınladı. Artık bazı iş yerlerimizin çalışma saatleri 22'de sona erecek. 

"DENETİMLERİ ARTIRDIK"

Sizlerden gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, denetimleri daha da artırıyoruz. Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Denetlemeye ihtiyaç duymadan kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere uymalıyız.

"MASKE SU KADAR ÖNEMLİ"

Henüz salgın bitmedi. Kontrolü elden bırakmamalıyız. Maske, bu süreçte su kadar önemli. Kalabalık ortamdan uzak duralım. 

KAMUDA KİMLER İZİNLİ SAYILACAK?

İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai uygulamasına geçmişti.

Bugünden itibaren tüm kamu ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışabileceklerdir. Bunun dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır. 

Salgınla mücadelede İstanbul için olmazsa olmaz özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Bu sektördeki tüm paydaşlarımızla toplantı yaptık. İşçi ve işveren sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK'larımız; tüm organize sanayi bölgelerimizin yönetimleriyle istişare ettik.

SANAYİ KESİMİNDE İŞBAŞI NE ZAMAN OLACAK?

Hepimiz için sağlığımız için sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi'den itibaren uygulanacaktır. 

Allah'ın izniyle hep birlikte önlemlere riayet ederek virüsü yeneceğiz. Salgının üstesinden birlikte geleceğiz.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye'deki güvenlik güçlerine Türkçe kurs04 Kasım 2020 Çarşamba 14:04
  • 81 il valiliğine yeni kısıtlama kararları gönderildi: Saatler değişti04 Kasım 2020 Çarşamba 13:54
  • Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı04 Kasım 2020 Çarşamba 13:52
  • Başkan Böcek'e yoğun tıbbi destek uygulanıyor04 Kasım 2020 Çarşamba 13:51
  • Çorlu'daki tren kazası davasında 6'ncı duruşma başladı04 Kasım 2020 Çarşamba 13:46
  • Depremde enkazdan çıkarılan kediler unutulmadı04 Kasım 2020 Çarşamba 13:46
  • Aramalar sona erdi04 Kasım 2020 Çarşamba 13:44
  • Bakan Kurum: 114 canımızı kaybettik04 Kasım 2020 Çarşamba 13:41
  • İzmir'de 5 gün yağış beklenmiyor04 Kasım 2020 Çarşamba 13:28
  • Diyarbakır annelerinden Salim: Sonuna kadar buradayım04 Kasım 2020 Çarşamba 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti