İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul için alınan tedbirleri açıkladı: Evde çalışabilecekler

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz." dedi.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantı sona erdi. İstanbul'la ilgili alınan yeni kararlar açıklandı. Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bilim Kurulumuzun önerisiyle yeni kararlar aldık, almaya devam ediyoruz.

"ONLAR BİZİM KAHRAMANIMIZ"

Sağlık çalışanlarımızın çaba ve gayretlerini anlatmaya sözler yetmez. Bu tarihi görevi yerine getirenleri milletimiz takdirle anacak. Onlar bizim kahramanlarımız.

Yine takdire şayan bir çalışmayı filyasyon ekibimiz gerçekleştiriyor. Onlar da bizim kahramanımız.

Sayın Cumhurbaşkanımız dün yurt genelinde yeni bazı önlemler açıkladı. İçişleri Bakanlığımız konuyla ilgili genelge yayınladı. Artık bazı iş yerlerimizin çalışma saatleri 22'de sona erecek.

"DENETİMLERİ ARTIRDIK"

Sizlerden gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, denetimleri daha da artırıyoruz. Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Denetlemeye ihtiyaç duymadan kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere uymalıyız.

"MASKE SU KADAR ÖNEMLİ"

Henüz salgın bitmedi. Kontrolü elden bırakmamalıyız. Maske, bu süreçte su kadar önemli. Kalabalık ortamdan uzak duralım.

KAMUDA KİMLER İZİNLİ SAYILACAK?

İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai uygulamasına geçmişti.

Bugünden itibaren tüm kamu ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışabileceklerdir. Bunun dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

Salgınla mücadelede İstanbul için olmazsa olmaz özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Bu sektördeki tüm paydaşlarımızla toplantı yaptık. İşçi ve işveren sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK'larımız; tüm organize sanayi bölgelerimizin yönetimleriyle istişare ettik.

SANAYİ KESİMİNDE İŞBAŞI NE ZAMAN OLACAK?

Hepimiz için sağlığımız için sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi'den itibaren uygulanacaktır.

Allah'ın izniyle hep birlikte önlemlere riayet ederek virüsü yeneceğiz. Salgının üstesinden birlikte geleceğiz.