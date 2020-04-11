  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

İstanbul Valisi Yerlikaya: Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir

İstanbul Valisi Yerlikaya, Kovid-19 nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." dedi.
İstanbul Valisi Yerlikaya: Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacağını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 00.00 itibarıyla İstanbul'da; 45 bin polis ve bekçi, 5 bin 474 Jandarma'nın sokakta 24 saat görev başında olacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malezya'da Türkler bedava maske dağıttı11 Nisan 2020 Cumartesi 10:03
  • Koronavirüs şüphesi olan hasta, maske takmamak için direndi11 Nisan 2020 Cumartesi 10:02
  • Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısı için tarih verdi11 Nisan 2020 Cumartesi 09:59
  • "Koronavirüs sürekli mutasyona uğruyor ve 3 koldan saldırıyor"11 Nisan 2020 Cumartesi 09:40
  • İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor11 Nisan 2020 Cumartesi 09:39
  • İtalya, karantina önlemlerini uzattı11 Nisan 2020 Cumartesi 09:36
  • Rüştü Reçber koronavirüsü yendi11 Nisan 2020 Cumartesi 09:36
  • Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı patladı11 Nisan 2020 Cumartesi 09:34
  • O iddialara Ankara Valiliğinden açıklama geldi: Devam edilmektedir11 Nisan 2020 Cumartesi 09:29
  • Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı11 Nisan 2020 Cumartesi 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti