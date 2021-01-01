İstanbul Valisi Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, evsiz vatandaşları ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Kimse Dışarıda Kalmasın Misafir Edelim" çalışması kapsamında Sirkeci'deki bir otelde misafir edilen evsiz vatandaşlara ziyarette bulundu.

Otelde kalan kişilerle sohbet eden, onlara hediyeler veren Yerlikaya ve İnce, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Yerlikaya, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 2021'e sayılı saatler kala anlamlı bir ziyaret yaptıklarını vurgulayarak, kasım ayından bu yana hiç kimsenin dışarda kalmaması için bir hizmet başlattıklarını anımsattı.

Yerlikaya, dünyanın 14. büyük metropolü olan İstanbul'da pandemi günlerinde dışarıda yaşamak zorunda kalanlara şehrin müşfikliğini gösterdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla otellerde müstakil odalarda misafir ettiğimiz bimekan vatandaşlarımızın sayısı 949. Fatih ilçemizde 11 otelde 573 evsiz kardeşimizi misafir ediyoruz. Başta yiyecek dahil olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşılayacağımızı söylediğimizde bizi kırmayıp, davetimize icabet eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Geldiklerinde Kovid testlerini yapıyoruz, akabinde sağlık taramaları yapılıyor. Bir otel müşterisi gibi karşılanıp, hizmetleri yapılıyor. Devletimiz muktedir, 'Allah devletimize zeval vermesin.' diyoruz. Hemşehrilerimden özellikle şunu istirham ediyorum, 39 ilçemizin hangi sokak veya parkında bir kardeşimizin dışarıda yattığını görürlerse polis veya jandarmamızı arasınlar. Onların yanlarına gelir, bu sorumluluğu alırız. Yılbaşı ziyaretimizin ilkine bimekan kardeşlerimizle başladık. Yeni yıllarını tebrik ettik. 2021 için sağlık, sıhhat temennilerinde bulunduk."

Vali Yerlikaya 2020'nin zor bir yıl olduğunu belirterek, "2021 yılı bütün insanlığa başta sağlık, huzur barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. 2020 çok zor bir yıl oldu. Dünyada bir yıldan bu yana salgınla mücadele ediliyor. Kısıtlamalarla ilgili kazanımlarımız var, pozitif hasta ve yoğun bakımda yatan hasta sayılarımız azalıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı yatanlara da acil şifalar diliyorum. Yeni yıl İstanbul gibi güzel, bereketli muhteşem olsun. 2021 İstanbul gibi bir yıl olsun." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise bimekan vatandaşlar için Valiliğin başlattığı çalışmadan haberdar olduklarında hemen destek verdiklerini aktararak, "Valimiz Türkiye'ye örnek olacak bu projeyi çok kısa bir sürede hayata geçirdi. İstanbul'umuza yakışmayan bu görüntüyü gidererek, bu sorunu çözmüş oldu. Otellerde nezih mekanlarda misafir ediliyorlar. Bugün onlarla birlikte olmaktan çok mutlu olduk, yeni yıllarını kutladık. İnşallah daha mutlu, sağlıklı ve neşeli bir yıl geçiririz. Onları hayata daha sıkı bağlanan vatandaşlarımız olarak görmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya ve İnce, ardından Çatladıkapı'da bulanan Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığı personelini ziyaret etti. Burada Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu tarafından karşılanan Yerlikaya ve İnce, komutanlığın ziyaretçi defterini imzaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin yeni yılını tebrik eden Yerlikaya ve İnce, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Heyet daha sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Yerleşkesine ziyarette bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu tarafından karşılanan heyettekiler, askerlerin yeni yılını tebrik etti.