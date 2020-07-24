  • BIST 118.891
  • Altın 416,875
  • Dolar 6,8375
  • Euro 7,9347
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan fotoğraflı Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açılış için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, cami içinden fotoğraf paylaştı.
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan fotoğraflı Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra #AyasofyaCamii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; Maske Beyaz, Mesafe, Sabır, Anlayış olacak."

"Misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullanan Yerlikaya, cami içindeki son durumu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Valisi Yerlikaya'dan fotoğraflı Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı24 Temmuz 2020 Cuma 10:49
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua programı başladı24 Temmuz 2020 Cuma 10:39
  • Ayasofya Cami-i Şerifi’nde Ali Erbaş'tan Kuran Kur’an-ı Kerim tilaveti24 Temmuz 2020 Cuma 10:29
  • Ayasofya nedeniyle İstanbul'daki kapalı yollara dikkat!24 Temmuz 2020 Cuma 10:17
  • Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor24 Temmuz 2020 Cuma 10:02
  • TSK komuta kademesi güven tazeledi24 Temmuz 2020 Cuma 10:01
  • Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 21 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı24 Temmuz 2020 Cuma 10:00
  • ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama24 Temmuz 2020 Cuma 09:47
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hazırlıklar tamamlandı24 Temmuz 2020 Cuma 09:43
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Temmuz 2020 Cuma 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti