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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için 'Sessizlik' mesajı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde sosyal medya hesabından İstanbullulara "sessizlik" çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için 'Sessizlik' mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde sosyal medya hesabından İstanbullulara "sessizlik" çağrısında bulundu.

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Vali Yerlikaya, YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başladığı saatlerde Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Yerlikaya, "yks2020" etiketiyle yayınladığı mesajında "Sevgili İstanbullular, Lütfen Sessizlik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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