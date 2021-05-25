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İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon başlattı.
İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Beşiktaş ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, Bayrampaşa'da, drone yardımıyla baskın yapılan adresi havadan takibe alırken, narkotik eğitimli köpeklerle de arama yaptı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürüldüğü, adreslerde yapılan arama ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonun İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde eş zamanlı yapıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğün'den yapılan yazılı açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 zanlının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada "Esrar elde etmek maksatlı yasa dışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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