  • BIST 1.557
  • Altın 416,501
  • Dolar 7,5936
  • Euro 9,0515
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

'İstanbul ve Ankara'da renk değişikliği görülmüyor'

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Ankara da çok tartışılan illerden biri; ama renk değişikliğine götürecek bir tablo söz konusu değil" dedi.
'İstanbul ve Ankara'da renk değişikliği görülmüyor'

Yeni normalleşme sürecinde iller risk değerlendirme kriterlerine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı. Haritaya bakıldığında, mavi olan bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsadı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin neredeyse tamamının mavi renkli olmasının nedenine ilişkin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, DHA'ya değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Aydın, bir kısım yerlerin mavi olmasıyla beraber bazı yerlerin de neredeyse tamamının kırmızı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Bunun coğrafi yaşam, mevsimsel ve daha önce salgının tsunami olarak karşımızda olduğu dönemdeki geçirilme oranıyla bağlantı kurabiliriz. Benim analizim; o bölge salgının bir önceki dönemini çok yoğun geçirdi. Ailesinde vakası olmayan, sülalesinde kaybı olmayan bir aile yok. Burada sürü bağışıklığı dediğimiz geçirilmiş enfeksiyon bağışıklığı önemli bir oranda oluştu. İkincisi bu bölge kış mevsiminde, kar, kış, mevsimsel şartlar, birbirlerine gitme, gelme oldukça az" dedi.

'MEVSİMSEL FARKLILIKLARIN GETİRDİĞİ MAVİLİK VAR'

Bunun tam tersinin Karadeniz bölgesindeki illerde yaşandığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Karadeniz'de mevsim iyi, hareketlik var, bağa, bahçeye gitme zamanı. Bugün Şırnak'ta bağa bahçeye gitme zamanın yok, yerde 15 santim kar var. Mevsimsel farklılıkların getirdiği bir mavilik var. Bu mavi kentlerde eğer toplumsal bağışıklık değil de bağa bahçeye gidememe etkiliyse, önümüzdeki günlerde mavilerin bir kısmının sarıya doğru dönüşme ihtimali var" diye konuştu.

İSTANBUL, ANKARA NASIL OLACAK?

Prof. Dr. Aydın, yeni açıklanacak haritada belirli oranda değişiklikler olacağını ifade ederek, "İstanbul'da polikliniklerde bir artış söz konusu; ama bunun halihazırda hastaneye ve yoğun bakma yüklediği yükte bir artış söz konusu değil, salgının kontrolünde bir tedirginlik söz konusu değil. Çok merak edilen konu acaba İstanbul 100 binde 100'ün üzerinde kırmızı olur mu? Benim hesaplarıma ve sahayı görmeme göre İstanbul kırmızı olmayarak, bulunduğu renkte devam eder. Ankara da çok tartışılan illerden biri, evet düne göre vaka artışı söz konusu; ama renk değişikliğine götürecek bir tablo söz konusu değil. Küçük illerde bunlar olabilir; ama burada bir ili komple döndürmek yerine o ildeki bazı kararları, kırmızı iller kararında alabilirsiniz. Bunlar önümüze gelecektir. İlin rengi değişmekten öteye, bir kısım illerde il rengiyle kalmakla beraber, ilin Hıfzıssıhha Kurulu bir üst renge ait kararlar alabilecektir. Belki bunların içinde okulların seyreltilmesinden ya da bazılarına yeniden ara verilmesine kadar gidebilecektir. Semtin eğlence, restoran, gezi, gibi alanları ile ilgili sınırlamalar gelebilir; ama 'Beşiktaş'ı kapattım Sultanbeyli açık' gibi tanımlamalar çok zor yönetilir İstanbul'da; çünkü kimse ilçe yaşamı yaşamıyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü09 Mart 2021 Salı 13:01
  • İzmir Valisi Köşger'den kentte Kovid-19 vaka sayılarında yüzde 50 artış uyarısı09 Mart 2021 Salı 09:36
  • Son 24 saatte Brezilya'da 987, Meksika'da 319 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti09 Mart 2021 Salı 09:14
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar09 Mart 2021 Salı 09:01
  • Manisa'da bir sokak Covid- 19 nedeniyle karantinaya alındı08 Mart 2021 Pazartesi 21:48
  • Vali Yılmaz: Koronavirüsü ilimizden söküp atmak istiyoruz08 Mart 2021 Pazartesi 19:52
  • Türkiye'de birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti08 Mart 2021 Pazartesi 11:25
  • Bilim Kurulu üyesi Akın: Virüs startta bekliyor07 Mart 2021 Pazar 10:14
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar07 Mart 2021 Pazar 09:22
  • Balıkesir Valisi Şıldak: Yumruk selamı dahil her türlü temastan kaçınalım06 Mart 2021 Cumartesi 09:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti