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İstanbul ve İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği kapsamında birçok noktada temizlik çalışmaları sürüyor.
İstanbul ve İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Caddebostan sahilinde dün "Marmara hepimizin" sloganıyla başlatılan çalışmalar akşam ve gece saatlerinde de devam etti.

Sabah saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından Kadıköy'de Caddebostan Sahili ve Kurbağalıdere ile Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal ve Yenikapı'da eş zamanlı çalışma başlatıldı.

Caddebostan Sahili'nde İBB ekipleri dubalarla bir alanda toplanan deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ise gece saatleri boyunca müsilajları depolama tanklarına doldururken, bariyerlerle deniz salyalı alanı iyice daraltan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bakanlığa ait ve bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlarca getirilen tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken, İBB'ye ait bazı tekneler Caddebostan Sahili'nde dip temizleme çalışması yapıyor.

Bölge sakinlerinden sörf hocası Serhan Balcı, çalışmaların oldukça hızlı gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hem yüzey üstü hem yüzey altında bakanlığın ve belediyenin araçları çalışıyor. Zannediyorum yüzey olarak bir hafta içerisinde görsel olarak İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın büyük bir kısmının temizlenmiş olacağını düşünüyorum. Ama ileri arıtma, biyolojik arıtma gibi şeylerin de kuvvetlendirilmesiyle önümüzdeki yıllarda daha temiz bir Marmara Denizi'ne kavuşacağımızı düşünüyorum. Sürekli denizin üzerinde biri olarak ben bunu bekliyorum."

İzmit Körfezi
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj (deniz salyası), Kocaeli sahillerinde görülmeye devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları sürüyor.

İzmit Körfezi'nin birçok noktasında etkisini sürdüren müsilaj tabakaları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle toplanıyor.

Kıyı ilçelerde devam eder çalışmalarda, tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanarak vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürülüyor.

Deniz süpürgeleri ile günde 2,5 ton müsilaj toplayan belediye ekipleri, şu ana kadar bertaraf tesislerine 200 tonu aşkın müsilaj gönderdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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