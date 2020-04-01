İstanbul Yalova arası kaç km? İstanbul Yalova arası kaç saat? İstanbul'dan Yalova’ya nasıl gidilir?

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İstanbul Yalova arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 üzerinden 98 km
D100 üzerinden 92 km
Yalova - Yenikapı/Yenikapı - Yalova üzerinden 54 km
İstanbul Yalova arası kaç saat?
Otomobil ile;
O-4 üzerinden 1 saat 22 dakika
D100 üzerinden 1 saat 51 dakika
Yalova - Yenikapı/Yenikapı - Yalova üzerinden 1 saat 36 dakika
İstanbul – Yalova yol tarifi;
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