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İstanbul Yalova arası kaç km? İstanbul Yalova arası kaç saat? İstanbul'dan Yalova’ya nasıl gidilir?

İstanbul Yalova arası kaç km? İstanbul Yalova arası kaç saat? İstanbul'dan Yalova‘ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İstanbul Yalova arası kaç km? İstanbul Yalova arası kaç saat? İstanbul'dan Yalova’ya nasıl gidilir?

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İstanbul Yalova arası kaç km?

Otomobil ile;

O-4 üzerinden 98 km

D100 üzerinden 92 km

Yalova - Yenikapı/Yenikapı - Yalova üzerinden 54 km

İstanbul Yalova arası kaç saat?

Otomobil ile;

O-4 üzerinden 1 saat 22 dakika

D100 üzerinden 1 saat 51 dakika

Yalova - Yenikapı/Yenikapı - Yalova üzerinden 1 saat 36 dakika

İstanbul – Yalova yol tarifi;

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