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İstanbul Yozgat arası kaç km? İstanbul Yozgat arası kaç saat? İstanbul'dan Yozgat'a nasıl gidilir?

İstanbul Yozgat arası kaç km? İstanbul Yozgat arası kaç saat? İstanbul'dan Yozgat‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İstanbul Yozgat arası kaç km? İstanbul Yozgat arası kaç saat? İstanbul'dan Yozgat'a nasıl gidilir?

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İstanbul Yozgat arası kaç km?

Otomobil ile;

Anadolu Otoyolu/O-4 ve D200/E88 üzerinden 660 km

D200/E90 ve D200/E88 üzerinden 758 km

İstanbul Yozgat arası kaç saat?

Otomobil ile;

Anadolu Otoyolu/O-4 ve D200/E88 üzerinden 7 saat 53 dakika

D200/E90 ve D200/E88 üzerinden 9 saat 24 dakika

İstanbul – Yozgat yol tarifi;

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