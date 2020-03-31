İstanbul Zonguldak arası kaç km? İstanbul Zonguldak arası kaç saat? İstanbul'dan Zonguldak'a nasıl gidilir?

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İstanbul Zonguldak arası kaç km?
Otomobil ile;
Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 327 km
İstanbul Zonguldak arası kaç saat?
Otomobil ile;
Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 4 saat 43 dakika
İstanbul – Zonguldak yol tarifi;
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