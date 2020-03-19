İstanbul'a gelen hızlı trende koronavirüs paniği

Konya’dan İstanbul’a giden Yüksek Hızlı Trende bir yolcuda yeni tip koronavirüs şüphesi ihbarı tren görevlileri harekete geçirdi. Yüksek Hızlı Tren görevlileri hemen durumu yetkililere bildirdi. Tren Söğütlüçeşme İstasyonu'na geldiğinde çok sayıda ambulans treni karşıladı.
TÜM YOLCULARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ
Trende bulunan yolcuların tamamının mobil cihazlar ile ateşi ölçüldü. Söğütlüçeşme hızlı tren durağında özel kıyafetli sağlık ekipleri ve ambulanslar hazır bekletildi. İhbar üzerine görevlilerin yolcuların ateşlerini ölçmesi sonucu tren ulaşımında aksamaya neden oldu.
Kontrolleri yapılan yolcularda ise herhangi bir bulguya rastlanmadı.
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