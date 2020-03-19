İstanbul'a gelen hızlı trende koronavirüs paniği

Konya’dan Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a gelmeye çalışan bir yolcuda koronavirüs şüphesi ihbarı tren görevlilerini harekete geçirdi. İhbar üzerine Söğütlüçeşme İstasyonu’na çok sayıda ambulans sevk edildi.

Konya’dan İstanbul’a giden Yüksek Hızlı Trende bir yolcuda yeni tip koronavirüs şüphesi ihbarı tren görevlileri harekete geçirdi. Yüksek Hızlı Tren görevlileri hemen durumu yetkililere bildirdi. Tren Söğütlüçeşme İstasyonu'na geldiğinde çok sayıda ambulans treni karşıladı.

TÜM YOLCULARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Trende bulunan yolcuların tamamının mobil cihazlar ile ateşi ölçüldü. Söğütlüçeşme hızlı tren durağında özel kıyafetli sağlık ekipleri ve ambulanslar hazır bekletildi. İhbar üzerine görevlilerin yolcuların ateşlerini ölçmesi sonucu tren ulaşımında aksamaya neden oldu.

Kontrolleri yapılan yolcularda ise herhangi bir bulguya rastlanmadı.