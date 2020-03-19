  • BIST 85.537
  • Altın 311,209
  • Dolar 6,5420
  • Euro 7,0406
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
SON DAKİKAKoca'dan Corona Virüs açıklaması: Bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmiyor
»

İstanbul'a gelen hızlı trende koronavirüs paniği

Konya’dan Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a gelmeye çalışan bir yolcuda koronavirüs şüphesi ihbarı tren görevlilerini harekete geçirdi. İhbar üzerine Söğütlüçeşme İstasyonu’na çok sayıda ambulans sevk edildi.
İstanbul'a gelen hızlı trende koronavirüs paniği

Konya’dan İstanbul’a giden Yüksek Hızlı Trende bir yolcuda yeni tip koronavirüs şüphesi ihbarı tren görevlileri harekete geçirdi. Yüksek Hızlı Tren görevlileri hemen durumu yetkililere bildirdi. Tren Söğütlüçeşme İstasyonu'na geldiğinde çok sayıda ambulans treni karşıladı.

TÜM YOLCULARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Trende bulunan yolcuların tamamının mobil cihazlar ile ateşi ölçüldü. Söğütlüçeşme hızlı tren durağında özel kıyafetli sağlık ekipleri ve ambulanslar hazır bekletildi. İhbar üzerine görevlilerin yolcuların ateşlerini ölçmesi sonucu tren ulaşımında aksamaya neden oldu.

Kontrolleri yapılan yolcularda ise herhangi bir bulguya rastlanmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasapoğlu'dan ilk açıklama19 Mart 2020 Perşembe 14:00
  • Almanya'da siyasetçi Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı19 Mart 2020 Perşembe 13:39
  • Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı19 Mart 2020 Perşembe 13:20
  • Kadirli'de portakal kabuğu, geçim kaynağı19 Mart 2020 Perşembe 13:19
  • Terörist Karayılan'ın yakalanan koruması: Örgüt tükenme noktasına geldi19 Mart 2020 Perşembe 13:11
  • AYD'den AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı19 Mart 2020 Perşembe 12:50
  • Almanya'da corona virüs vaka sayısı 10 bini aştı19 Mart 2020 Perşembe 12:49
  • İsrail'de koronavirüs yayılıyor19 Mart 2020 Perşembe 12:45
  • Irak ve Suriye'den kaçan 3 terörist teslim oldu19 Mart 2020 Perşembe 11:39
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında konuştu19 Mart 2020 Perşembe 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti