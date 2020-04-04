  • BIST 89.553
  • Altın 350,018
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlara dair 6 istisnanın olduğunu duyurdu.
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından gözler megakent İstanbul'a çevrildi.

KİMLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ İZNİ VERİLECEK

Türkiye'nin kalbinin attığı İstanbul'a giriş çıkışlara dair istisnaları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı.

YURT İÇİ TAŞIMACILIKTA GÖREVLİ OLANLAR

Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnaları şöyle sıraladı;

1 - Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

Belirtilen amaçlarla İstanbul'a giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar İstanbul'dan ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. İstanbul'a giriş yapan ticari araç sürücüleri, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak zorundadır.

YÜK TAŞIMACILIĞI YAPANLARA TRANSİT GEÇİŞ İZNİ

2 -  Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İstanbul'dan transit geçişlerine izin verilecektir. Ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

DOĞALGAZ, ELEKTRİK, PETROL SEKTÖRÜ..

3 - Doğalgaz, elektrik,petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

ÇALIŞMA HAYATI İÇERİSİNDE YER ALAN...

4 - Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici,çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi,SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK OLMAK ÜZERE...

5 - Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ OLANLAR

6 - İl Pandemi Kurulumuzun önerileri doğrultusunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilecektir."

İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Vali Yerlikaya, bu açıklamasının ardından Twitter hesabından bir duyuru daha yaptı:

"Bu gece 00.01 itibarıyla; İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında Jandarma ve Emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda, Sahil Güvenlik tarafından istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den İtalya'ya özür mektubu: Artık yanınızdayız03 Nisan 2020 Cuma 17:47
  • Koronavirüs aşısında sevindiren sonuç03 Nisan 2020 Cuma 17:45
  • Karantinadan kaçanlar aranan şahıslar listesine eklenecek03 Nisan 2020 Cuma 17:44
  • Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş mesajı03 Nisan 2020 Cuma 17:43
  • İngiltere'de bir günde rekor ölüm!03 Nisan 2020 Cuma 17:42
  • ABD'de koronavirüs rekor kırdı03 Nisan 2020 Cuma 17:40
  • Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans aracılığıyla toplandı03 Nisan 2020 Cuma 16:51
  • Camilerde cuma vaktinde sessizlik hakimdi03 Nisan 2020 Cuma 16:46
  • İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi03 Nisan 2020 Cuma 16:34
  • Diyanetten cuma namazı açıklaması03 Nisan 2020 Cuma 16:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti