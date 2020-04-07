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İstanbul'a kazandırılacak iki yeni hastanenin çalışmalarına başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye yapılacağını duyurduğu hastanelere ilişkin çalışmalar başladı.
İstanbul'a kazandırılacak iki yeni hastanenin çalışmalarına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurdu.

Hastaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık sisteminin hizmetine sunulacak.

Bu kapsamda Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bin yataklı hastanenin inşa edileceği alanda iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor. Alana, yeni iş makinelerinin gelişi de sürüyor.

Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin plan-proje çalışması da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki hastanenin de 45 gün içerisinde tamamlanacağını bildirmişti. 

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