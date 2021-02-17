  • BIST 1.546
  • Altın 401,843
  • Dolar 6,9918
  • Euro 8,4350
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 48,28'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 48,28'e yükseldi.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 48,28'e yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 29,12 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,28 olarak ölçüldü. Kentte, 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın barajlar üzerindeki etkisi ilerleyen günlerde anlaşılacak.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 50,53, Terkos'ta yüzde 46,53, Sazlıdere'de yüzde 24,19, Alibey'de yüzde 54,37, Büyükçekmece'de yüzde 50,72, Ömerli'de yüzde 55,76, Darlık'ta yüzde 54,40, Elmalı'da yüzde 54,17, Kazandere'de yüzde 63,69 ve Pabuçdere'de yüzde 32,80 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 419 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 693 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 17 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 96,70, 2007'de yüzde 55,20, 2008'de yüzde 29,85, 2009'da yüzde 68,88, 2010'da yüzde 96,72, 2011'de yüzde 90,89, 2012'de yüzde 83,30, 2013'te yüzde 82,06, 2014'te yüzde 30,72, 2015'te yüzde 94,30, 2016'da yüzde 86,82, 2017'de yüzde 85,70, 2018'de yüzde 79,47, 2019'da yüzde 91,62, 2020'de yüzde 61,76, 2021'de ise yüzde 48,28 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 48,28'e yükseldi17 Şubat 2021 Çarşamba 12:01
  • Arabuluculuk ile 1 milyon 214 bin dosya mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturuldu17 Şubat 2021 Çarşamba 12:00
  • MSB: Yunanistan tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenler kurtarıldı17 Şubat 2021 Çarşamba 12:00
  • Eski Yargıtay tetkik hakiminin darbe girişiminden haberdar olduğu iddianamede yer aldı17 Şubat 2021 Çarşamba 11:59
  • Adana'da polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışladı17 Şubat 2021 Çarşamba 11:23
  • Buzlu yolda yarım saatte 1'i otobüs 3 araç kaza yaptı; O anlar kamerada17 Şubat 2021 Çarşamba 11:15
  • Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı17 Şubat 2021 Çarşamba 11:12
  • Kosova bağımsızlığının 13. yıl dönümünü kutluyor17 Şubat 2021 Çarşamba 11:09
  • Ormanları katledenlere göz açtırılmıyor17 Şubat 2021 Çarşamba 11:08
  • İstenmeyen SMS'lerle ilgili Bakan Pekcan'dan açıklama17 Şubat 2021 Çarşamba 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti