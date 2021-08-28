İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 58,83'e düştü

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 58,83'e geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Nisan'da yüzde 80,82 olan 10 barajdaki su miktarı, bugün itibarıyla yüzde 58,83 ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 24,63, Terkos'ta yüzde 66,28, Sazlıdere'de yüzde 31,44, Alibey'de yüzde 28,41, Büyükçekmece'de yüzde 53,92, Ömerli'de yüzde 88,25, Darlık'ta yüzde 60,39, Elmalı'da yüzde 72,17, Kazandere'de yüzde 18,77 ve Pabuçdere'de yüzde 2,16 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 68 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 511 milyon 8 bin metreküp ölçüldü.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki su seviyesinin, bölgede yağış olmaması nedeniyle hızla düştüğü gözlendi.

Kazandere Barajı'nda nisanda yüzde 76,1 seviyesinde olan su miktarı yüzde 18,77'ye, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 2,16'ya geriledi.

Her iki barajda da suyun çekilmesi nedeniyle kum adacıkları ve çatlaklar oluştu.

"Her gün 3 metre çekiliyor"

Aksicim köyünde yaşayan Süleyman Duran, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle Kazandere Barajı'ndaki su seviyesinin düştüğünü söyledi.

Bölgede bir süredir yağış olmadığını, 3 ay önce su olan yerlerde bugün küçükbaş hayvanlarını gezdirdiklerini anlatan Duran, "Böyle giderse sıkıntı yaşarız. Hayvanlarımız çamurdan su içiyor. Su yok, sıkıntı. 4 ay öncesine kadar barajda çok su vardı. Şimdi her gün 3 metre çekiliyor." dedi.