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İstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu yüzde 64,52

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu yüzde 64,52; Ankara'daki barajların ise yüzde 37,20 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu yüzde 64,52

AA muhabirinin su ve kanalizasyon idarelerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardan Darlık yüzde 95,66, Ömerli yüzde 95,45, Terkos yüzde 78,78, Elmalı yüzde 69,60, Büyükçekmece yüzde 37,17, Istrancalar yüzde 35,35, Sazlıdere yüzde 29,56, Alibey yüzde 26,05, Kazandere yüzde 21,90, Pabuçdere Barajı ise yüzde 3,38 dolulukla hizmet veriyor.

İstanbul'da barajların toplam doluluğu, yüzde 64,52 olarak ölçüldü.

Başkentteki barajların toplam doluluğu ise yüzde 37,20 olarak kayda geçti.

İzmir'deki barajlardan Ürkmez yüzde 70,97, Güzelhisar yüzde 61,76, Tahtalı yüzde 52,49, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 41,73, Balçova yüzde 33,68, Gördes Barajı ise yüzde 9,31 dolulukta hizmet veriyor.

Doluluk oranı Bursa'daki Nilüfer Barajı'nda yüzde 95 ve Doğancı Barajı'nda yüzde 55, Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda yüzde 94 ve Namazgah Barajı'nda yüzde 77 olarak ölçüldü.

Sakarya'daki içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde ise su seviyesi 32,22 metre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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