  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,0900
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
»

İstanbul'da 1 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün mamülü ele geçirildi

İstanbul'da sigara kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 9 depo ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; 1 milyon lira değerinde 23 bin 545 adet tütün mamulü ile 73,6 kilogram tütün ele geçirildi.
İstanbul'da 1 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün mamülü ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İstanbul'daki bazı iş hanları ve depoları takip ederek, kaçak ürünlerin yakınlardaki depolarda bulundurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam değeri 1 milyon lira olan; teminine dair herhangi bir belge ve TAPDK bandrolü olmayan 4 bin 411 adet puro, 13 bin 580 adet sigarillo, 3 bin 481 paket sigara, 380 paket e-sigara tütünü, bin 308 paket sigara kâğıdı, 277 paket sigara filtresi, 108 adet elektronik sigara, 18,6 kilogram tütün, 55 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. 

Kaçak ürünlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı19 Eylül 2021 Pazar 09:14
  • Antalya’da zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi17 Eylül 2021 Cuma 23:43
  • 'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3'ü polis 4 yaralı17 Eylül 2021 Cuma 23:42
  • 'Hırsız ev içerisinde' ihbarı polisi ve vatandaşları harekete geçirdi17 Eylül 2021 Cuma 22:45
  • Çanakkale Boğazı'nda yelkenli teknede 58 kaçak göçmen yakalandı17 Eylül 2021 Cuma 22:44
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı17 Eylül 2021 Cuma 20:49
  • 17 yıldır cinayetten aranan şüpheli yakalandı17 Eylül 2021 Cuma 20:48
  • İzmir açıklarında 34 kaçak göçmen kurtarıldı17 Eylül 2021 Cuma 19:50
  • MİT ve jandarmanın operasyonunda 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin ele geçirildi17 Eylül 2021 Cuma 19:50
  • Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu; 9,5 kilo esrar ele geçirildi17 Eylül 2021 Cuma 18:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti