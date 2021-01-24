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İstanbul'da 2 binin üzerinde sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda, yasadışı göç olaylarına karşı yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlının evinde de çok sayıda sahte belge bulundu.
İstanbul'da 2 binin üzerinde sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda, yasadışı göç olaylarına karşı yürütülen soruşturma kapsamında, 2 binin üzerinde seyahat belgesi hazırladığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasadışı göç, kaçakçılık ve sahtecilik suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, sahte seyahat belgeleriyle yurtdışına çıkmak isterken yakalanan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Risk analizi ve güvenlik kameraları görüntülerinde inceleme yapan ekipler, sahte belgeleri düzenleyen şüphelinin 49 yaşındaki Ö.T. olduğunu tespit etti.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bulunduğu adrese operasyon düzenleyerek Ö.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde çok sayıda sahte belge ele geçirildi
"Doktor" lakabını kullandığı belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramalarda, Türk ve yabancı havayolu şirketlerine ait 1000 boarding kartı, farklı ülkelere ait 52 sahte pasaport, 24 sahte gemi adamı belgesi, 34 farklı ülkeye ait oturum kartı, çeşitli ülkelere ait 6 sürücü belgesi, 7 kimlik kartı, 124 farklı ülkeye ait damga, mor ışık cihazı, 9 farklı ülkeye ait seyahat belgesi, 28 pasaport kimlik sayfası, 23 farklı ülkeye ait vize ve 2 hudut kapısı formu ele geçirildi.

Sahte belgeleri 2 bin dolar karşılığında düzenlediği iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda, son 6 ayda başta pasaport olmak üzere ele geçirilen 2 bin 400 sahte seyahat belgesinin çoğunu düzenlediği belirtilen Ö.T’nin, 2019 aralık ayında İstanbul Havalimanı'ndan aynı uçakla Fransa'nın Nice şehrine gitmek isteyen ve polis ekiplerince yakalanan 34 yolcunun sahte belgelerini de hazırladığı tespit edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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