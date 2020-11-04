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İstanbul'da 21'inci Yeditepe Huzur denetimi yapıldı

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 21'inci Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.
İstanbul'da 21'inci Yeditepe Huzur denetimi yapıldı

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 21'inci Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde özel harekat polisleri de destek verdi.

Denetimler kapsamında Taksim'de de durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara genel bilgi taraması (GBT) uygulandı.

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