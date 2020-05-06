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İstanbul'da 2,5 milyon liralık tapuda sahtecilik girişimi engellendi

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 milyon 500 bin lira değerindeki gayrimenkulü sahte nüfus cüzdanı ve vekaletname kullanarak satmaya çalışan kişi, Fatih Tapu Müdürlüğü yetkililerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.
İstanbul'da 2,5 milyon liralık tapuda sahtecilik girişimi engellendi

Edinilen bilgiye göre, Fatih Tapu Müdürlüğüne 4 Mayıs'ta Web başvuru sistemi üzerinden Dayahatun Mahallesi'nde K.K. adına kayıtlı gayrimenkulün satışı için müracaatta bulunuldu.

Fatih Tapu Müdürlüğü yetkililerince başvuruda kullanılan evrak incelendiğinde, satıcının nüfus cüzdanıyla vekaletnamedeki imzasında uyumsuzluk olduğu görüldü.

Bunun üzerine Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü ile yazışma yapan Fatih Tapu Müdürlüğü yetkilileri, nüfus cüzdanının sahte olduğunu belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimlere bilgi veren yetkililerin dikkati sayesinde, satış işleminin gerçekleştirileceği bugün, evrakta sahtecilik yapan kişi gözaltına alındı.

Sahte evrakla satılmaya çalışılan gayrimenkulün değerinin 2 milyon 500 bin lira olduğu ve gerçek sahibi K.K'nin İstanbul'un başka ilçelerinde de çok sayıda taşınmazı bulunduğu öğrenildi.

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